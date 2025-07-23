«Если применять для входа в различные аккаунты одни и те же пароли, злоумышленники в перспективе их разгадают. У нас есть рекомендации к требованию пароля. В любом случае он должен состоять, как минимум, из восьми символов, которые включают в себя цифры, буквы нижнего и верхнего регистра, а также спецсимволы. У меня для каждой социальной сети существует определенная комбинация слов, которая соединяется при помощи спецсимволов и цифр, а на конце ставлю собачку и добавляю наименование этой социальной сети. Вообще, существуют менеджеры паролей. Их предоставляют, например, Яндекс и Касперский. Можно хранить их, просто записав на обычной бумаге», - рассказал специалист.

По его словам, определить, через какие сервисы чаще всего утекают пароли, очень трудно.

«Определить, через какие сервисы чаще всего утекают пароли, очень трудно. В основном, на сайте должна быть поддержка HTTPS протокола, когда данные шифруются. Если на сайте нет HTTPS протокола, либо сертификата, как его еще также называют, то все данные, которые вы будете направлять на этот сайт, будут передаваться в незашифрованном виде. С технической точки зрения сложно сказать, где безопаснее, а где нет. Существуют определенные факторы, которые могут указывать на безопасность сервиса, как, например, в данном случае с протоколом HTTPS. Дальше уже идет техническая часть в плане безопасного хранения этих данных, то есть это зависит напрямую от сайта, от того, как они хранят эти данные, насколько они защищены, насколько они зашифрованы и так далее», - пояснил эксперт.

Ранее в сеть слили 16 миллиардов паролей от Apple, Google и Telegram, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».