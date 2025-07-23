Россиянам посоветовали утилизировать авто с пробегом свыше 500 тысяч км

Автомобили с пробегом более 500 тысяч километров становятся небезопасными и непредсказуемыми в эксплуатации и подлежат утилизации. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

По его словам, критический износ основных узлов (двигателя и коробки передач) наступает уже при пробеге 250 и 150 тысяч километров соответственно. При грамотном техническом обслуживании и капитальном ремонте срок службы может быть продлен примерно на три четверти от изначального ресурса. Однако после преодоления отметки в полмиллиона километров дальнейшая эксплуатация автомобиля становится рискованной.

Россиянам назвали признаки скрученного пробега у автомобиля

Тимашов отметил, что на фоне дефицита новых машин россияне стали дольше использовать автомобили с высокими пробегами. До ухода с рынка европейских, японских и корейских брендов многие автовладельцы избавлялись от машин сразу после окончания гарантии, и пробег в 100 тысяч километров считался серьезным препятствием для перепродажи.

Теперь, по его словам, в ходу машины с пробегом 200-300 тысяч километров. При этом он подчеркнул, что такие автомобили требуют более частого техобслуживания, поскольку даже визуально исправный транспорт может выйти из строя из-за исчерпания ресурса отдельных компонентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Смыслов
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