«Динозавр рока»: Российский голос Осборна назвал его смерть большой утратой
Актер дубляжа Денис Некрасов, озвучивший персонажа King Thrash в российской версии мультфильма «Тролли. Мировой тур», прокомментировал смерть Оззи Осборна, чей голос звучал в оригинале. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал Осборна «яркой фигурой» и «последним динозавром» в истории рок-музыки.
По словам Некрасова, он не был фанатом музыканта, но считал его значимой культурной фигурой. Актер отметил, что Осборн оказал влияние на целое поколение слушателей и артистов, а его уход — большая утрата.
Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. Музыкант страдал болезнью Паркинсона и незадолго до смерти выступил вместе с оригинальным составом Black Sabbath — впервые за два десятилетия. Концерт стал прощальным и был организован в благотворительных целях. Собранные средства направят, в том числе, в фонд по изучению болезни Паркинсона.
Осборн был одним из основателей Black Sabbath и считается одной из ключевых фигур в становлении жанров хард-рока и хеви-метала. В СМИ его часто называли «крестным отцом хеви-метала», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия предложила Украине краткие перемирия для эвакуации раненых и тел
- Мединский: Украина удерживает около 30 мирных жителей Курской области
- Депутат посоветовал указывать цель перевода, чтобы избежать блокировки
- Мединский: Россия передала Украине более семи тысяч тел бойцов ВСУ
- Глава нацразведки США обвинила Обаму в заговоре и госизмене
- «Черный маркетинг»: BadComedian назвал «ужасом» переименование фильма с Болдуином
- Ученый не стал связывать визит дельфинов в Финский залив с очищением Балтики
- «Динозавр рока»: Российский голос Осборна назвал его смерть большой утратой
- СМИ: Решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе
- «Фривольные обнимашки»: Стоит ревновать за флирт с коллегами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru