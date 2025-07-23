«Динозавр рока»: Российский голос Осборна назвал его смерть большой утратой

Актер дубляжа Денис Некрасов, озвучивший персонажа King Thrash в российской версии мультфильма «Тролли. Мировой тур», прокомментировал смерть Оззи Осборна, чей голос звучал в оригинале. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал Осборна «яркой фигурой» и «последним динозавром» в истории рок-музыки.

По словам Некрасова, он не был фанатом музыканта, но считал его значимой культурной фигурой. Актер отметил, что Осборн оказал влияние на целое поколение слушателей и артистов, а его уход — большая утрата.

Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. Музыкант страдал болезнью Паркинсона и незадолго до смерти выступил вместе с оригинальным составом Black Sabbath — впервые за два десятилетия. Концерт стал прощальным и был организован в благотворительных целях. Собранные средства направят, в том числе, в фонд по изучению болезни Паркинсона.

Осборн был одним из основателей Black Sabbath и считается одной из ключевых фигур в становлении жанров хард-рока и хеви-метала. В СМИ его часто называли «крестным отцом хеви-метала», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Ashley Landis
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