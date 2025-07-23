«Динозавр рока»: Российский голос Осборна назвал его смерть большой утратой

Актер дубляжа Денис Некрасов, озвучивший персонажа King Thrash в российской версии мультфильма «Тролли. Мировой тур», прокомментировал смерть Оззи Осборна, чей голос звучал в оригинале. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал Осборна «яркой фигурой» и «последним динозавром» в истории рок-музыки.

По словам Некрасова, он не был фанатом музыканта, но считал его значимой культурной фигурой. Актер отметил, что Осборн оказал влияние на целое поколение слушателей и артистов, а его уход — большая утрата.