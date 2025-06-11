«Лидеров не пускают»: Журова не увидела потепления в отношении к российской сборной
Российских спортсменов будут массово допускать к соревнованиям, когда будет подписан мирный договор между Россией и Украиной, сказала НСН Светлана Журова.
Несмотря на допуск отдельных российских гимнастов к соревнованиям, говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов рано — лидеры по-прежнему остаются за бортом, налицо недобросовестная конкуренция. Об этом НСН заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Федерация гимнастики России сообщила на официальном сайте организации о возвращении российских гимнастов на международные турниры. Уточняется, что россияне выступят на этапах Кубка мира-2025 по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии, Франции, которые пройдут с июня по октябрь, а также россияне планируют выступить в чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде и первенстве мира. В спортивной гимнастике направлена заявка для участия российских спортсменов в Кубке претендентов-2025 в Париже (13–14 сентября), также россияне вошли в состав судей ряда международных турниров. По мнению Журовой, говорить о массовом возвращении россиян на международные состязания пока не приходится.
«Дело в том, что в некоторых дисциплинах, в частности, в гимнастике, нет слишком русофобски настроенных людей, и, видимо, не такое сильное влияние Украины, тем более, что допустили не всех — лидерам в допуске отказали без объяснения причин, как это уже было, например, с конькобежцами и фигуристами, чтобы российских атлетов было меньше на пьедестале. Получается недобросовестная конкуренция. Поэтому об окончании международной изоляции российских спортсменов говорить пока рано, никакого потепления я не вижу. Частичный допуск гимнастов — это результат переговоров. Кроме того, Международной федерации гимнастики было важно договориться с другими странами, которые могут попросту не выдать визу допущенным до соревнований спортсменам. Ситуация изменится, когда будет подписан мирный договор между Россией и Украиной. Тогда спортивные федерации поймут, что российских спортсменов можно безопасно допускать до соревнований, им ничего за это не будет», — сказала Журова.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет обсуждает с федерациями по зимним видам спорта участие спортсменов России и Белоруссии в Олимпиаде-2026.
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