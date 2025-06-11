Несмотря на допуск отдельных российских гимнастов к соревнованиям, говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов рано — лидеры по-прежнему остаются за бортом, налицо недобросовестная конкуренция. Об этом НСН заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Федерация гимнастики России сообщила на официальном сайте организации о возвращении российских гимнастов на международные турниры. Уточняется, что россияне выступят на этапах Кубка мира-2025 по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии, Франции, которые пройдут с июня по октябрь, а также россияне планируют выступить в чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде и первенстве мира. В спортивной гимнастике направлена заявка для участия российских спортсменов в Кубке претендентов-2025 в Париже (13–14 сентября), также россияне вошли в состав судей ряда международных турниров. По мнению Журовой, говорить о массовом возвращении россиян на международные состязания пока не приходится.