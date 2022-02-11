Журова оценила шансы Валиевой избежать отстранения из-за допинга
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что у России есть шанс оспорить дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой.
По её словам, основанием для этого может стать тот факт, что оказавшийся положительным допинг-тест был сделан ещё в декабре 2021 года, перед новогодними праздниками, когда рабочих дней на обработку было не так много. Также можно сослаться на пандемию коронавируса.
«Юридическая зацепка здесь есть... у иностранцев неоднократно были случаи, когда к процедуре проверки проб были большие вопросы, и спортсмены смогли отстоять своё право и не быть дисквалифицированными», – отметила Журова в эфире «Радио 1».
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с допинг-пробами российской фигуристки Камилой Валиевой «выглядит сомнительно и вызывает вопросы».
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