Журова оценила шансы Валиевой избежать отстранения из-за допинга

По её словам, основанием для этого может стать тот факт, что оказавшийся положительным допинг-тест был сделан ещё в декабре 2021 года, перед новогодними праздниками, когда рабочих дней на обработку было не так много. Также можно сослаться на пандемию коронавируса.

«Юридическая зацепка здесь есть... у иностранцев неоднократно были случаи, когда к процедуре проверки проб были большие вопросы, и спортсмены смогли отстоять своё право и не быть дисквалифицированными», – отметила Журова в эфире «Радио 1».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с допинг-пробами российской фигуристки Камилой Валиевой «выглядит сомнительно и вызывает вопросы».

