Матвиенко назвала сомнительной ситуацию с допинг-пробами Валиевой
11 февраля 202216:21
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что тесты, сданные российской фигуристкой Камилой Валиевой не дают усомниться в чистоте спортсменки, сообщает ТАСС.
По её словам, ситуация с допинг-пробами российской фигуристки выглядит сомнительно.
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11 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru