Матвиенко назвала сомнительной ситуацию с допинг-пробами Валиевой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что тесты, сданные российской фигуристкой Камилой Валиевой не дают усомниться в чистоте спортсменки, сообщает ТАСС.

По её словам, ситуация с допинг-пробами российской фигуристки выглядит сомнительно.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСборная РоссииФигурное КатаниеДопингВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры