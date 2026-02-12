Журова назвала странными слова Пихлера о спортсменах из России

Ранее Пихлер сказал журналистам, что спортсмены из РФ не должны участвовать в зимней Олимпиаде в Италии. По мнению Журовой, это высказывание специалиста «похоже на заказ».

«Есть пропагандистский настрой, чтобы журналисты задавали такие вопросы и получали подобные ответы... Поверьте, сам Пихлер вряд ли бы пошёл к журналистам говорить им, что хочет высказать свое мнение», - указала парламентарий.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Радиоточке НСН», что Пихлер - врун и лицемер, для которого Россия «всего была и есть дойной коровой».

