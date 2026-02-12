Журова назвала странными слова Пихлера о спортсменах из России
Слова экс-тренера женской сборной РФ по биатлону Вольфганга Пихлера о российских спортсменах выглядят странно. Об этом NEWS.ru заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Пихлер сказал журналистам, что спортсмены из РФ не должны участвовать в зимней Олимпиаде в Италии. По мнению Журовой, это высказывание специалиста «похоже на заказ».
«Есть пропагандистский настрой, чтобы журналисты задавали такие вопросы и получали подобные ответы... Поверьте, сам Пихлер вряд ли бы пошёл к журналистам говорить им, что хочет высказать свое мнение», - указала парламентарий.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Радиоточке НСН», что Пихлер - врун и лицемер, для которого Россия «всего была и есть дойной коровой».
