Психолог заявила о неизлечимости алкогольной зависимости

Алкогольную зависимость нельзя вылечить, она может только перейти в стадию ремиссии. При этом необходимо полностью отказаться от алкоголя и по возможности поменять окружение. Об этом в пресс-центре НСН заявила семейный психолог Оксана Васильева.

«Алкогольная зависимость, как и любая другая, неизлечима. Она может перейти только в ремиссию, которая может длиться и 10, и 20, и 30 лет. Человек может жить и радоваться, но не может перейти в “культурное распитие”. Ему противопоказан алкоголь полностью, в противном случае он будет опять входить в штопор алкогольной зависимости. Необходимо полностью исключить алкоголь. Как правило, меняется социум, окружение — друзья, товарищи, коллеги. Не у всех такая возможность есть, но лучше в этой ситуации обрубать концы», — сказала Васильева.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в пресс-центре НСН, что сегодня молодежь практически не употребляет алкоголь, считая его признаком неудачливости и неадекватности, однако изредка позволяет себе слабоалкогольные напитки.

