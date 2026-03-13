СК: В Нижнем Новгороде обрушилась кровля многоквартирного дома

Кровля многоквартирного дома обрушилась в Нижнем Новгороде из-за скопления снега. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители дадут оценку действиям лиц, которые несут ответственность за своевременную расчистку крыши от наледи и снега.

Ранее в Торопце Тверской области крыша двухэтажного дома была повреждена из-за скопления снега.

Фото: arh.sledcom.ru
