Умер звезда фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный

Умер советский актер Василий Скромный. Об этом сообщило украинское издание «Одесская жизнь».

Артист скончался в Одессе на 62-м году жизни.

По данным портала «Кино-театр.ру», Скромный родился в 1964 году, окончил театральную школу и снялся в ряде фильмов. Позднее артист окончил мореходное училище и стал моряком.

Актер был известен по роли Макара Гусева в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника», отмечает RT. Кроме того, Скромный снялся в лентах «Школа», «Третье измерение», «Комбаты».

Ранее умер актер театра и кино Валерий Бочкин, ему был 81 год.

