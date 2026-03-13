Умер звезда фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный
13 марта 202613:04
Умер советский актер Василий Скромный. Об этом сообщило украинское издание «Одесская жизнь».
Артист скончался в Одессе на 62-м году жизни.
По данным портала «Кино-театр.ру», Скромный родился в 1964 году, окончил театральную школу и снялся в ряде фильмов. Позднее артист окончил мореходное училище и стал моряком.
Актер был известен по роли Макара Гусева в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника», отмечает RT. Кроме того, Скромный снялся в лентах «Школа», «Третье измерение», «Комбаты».
Ранее умер актер театра и кино Валерий Бочкин, ему был 81 год.
