Драпеко назвала «глупостями» идею запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала предложение о запрете фильмов, в которых содержатся стереотипные образы «плохих русских». Об этом парламентарий заявила в беседе с NEWS.ru.
Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Марченко.
Как отметила Драпеко, в нижней палате парламента не обсуждался законопроект о запрете фильмов.
«Я его даже не видела и не уверена, что он вообще существует. Мне кажется, это чисто медийный вброс депутата перед выборами. Но даже если законопроект будет внесен на рассмотрение, не думаю, что поддержу идею. Глупости это все», — заявила депутат.
Драпеко напомнила, что в стране уже действует закон, который предусматривает отказ в выдаче прокатного удостоверения картинам с признаками дискредитации традиционных ценностей. Соответствует ли фильм правилам, определяет экспертный совет.
Горячие новости
- Экономист назвал опасности высоких цен на нефть для России
- В школах РФ введут единые учебники по каждому обязательному предмету
- Драпеко назвала «глупостями» идею запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
- «$150 млн в день»: Как России помогла война на Ближнем Востоке
- Москвичам пообещали не по-мартовски тёплые выходные
- СК: В Нижнем Новгороде обрушилась кровля многоквартирного дома
- В Кремле заявили о рисках нарастания кризиса в мировой энергетике
- Делягин предупредил о наркотизации общества через вейпы и антидепрессанты
- Умер звезда фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный
- Психолог заявила о неизлечимости алкогольной зависимости