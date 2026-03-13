Драпеко назвала «глупостями» идею запретить иностранные фильмы о «плохих русских»

Член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала предложение о запрете фильмов, в которых содержатся стереотипные образы «плохих русских». Об этом парламентарий заявила в беседе с NEWS.ru.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Марченко.

Как отметила Драпеко, в нижней палате парламента не обсуждался законопроект о запрете фильмов.

«Я его даже не видела и не уверена, что он вообще существует. Мне кажется, это чисто медийный вброс депутата перед выборами. Но даже если законопроект будет внесен на рассмотрение, не думаю, что поддержу идею. Глупости это все», — заявила депутат.

Драпеко напомнила, что в стране уже действует закон, который предусматривает отказ в выдаче прокатного удостоверения картинам с признаками дискредитации традиционных ценностей. Соответствует ли фильм правилам, определяет экспертный совет.

