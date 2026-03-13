В школах РФ введут единые учебники по каждому обязательному предмету

Единые учебники по всем обязательным предметам школьной программы появятся в России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

Глава Минпросвещения напомнил, что в образовательный процесс уже ввели единые учебники по истории.

«Эта работа будет продолжена и дальше: единые государственные учебники появятся по каждому обязательному для изучения предмету школьной программы», - подчеркнул Кравцов.

На финальной стадии находится подготовка таких учебников по обществознанию для 9 и 10 классов, они появятся в школах в предстоящем учебном году. Также в образовательных учреждениях начнут использовать пособия по предмету «Духовно-нравственная культура России», который будут вводить поэтапно.

До конца текущего года в федеральный перечень учебников планируют включить единые учебники для 10–11-х классов по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии, а также по труду (технологии) для учащихся 5–9 классов.

Ранее Кравцов заявил, что единые учебники по обществознанию для 9 - 11-х классов уже готовы.

