Москвичам пообещали не по-мартовски тёплые выходные
В ближайшие дни дневная температура в Москве приблизится к рекордам, доходя до 14 градусов тепла, заявила НСН Татьяна Позднякова.
В предстоящие выходные в Москве сохранится теплая солнечная погода без осадков, но уже к середине следующей недели возможна смена антициклона, что принесет с собой дожди. Об этом в беседе с НСН рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В предстоящие четыре-пять дней погоду будет определять антициклон, ее характер существенно не изменится. Мы находимся на западной периферии казахского антициклона. Сохраняются южные потоки и относительно высокая температура воздуха, особенно в дневные часы. Погода в выходные будет ясной, солнечной, без осадков. В ночные часы будет подмораживать, поэтому не будет такой грязи. Что касается температуры воздуха, в ночные часы в Москве – до 1 градуса мороза. Только в центре температура будет оставаться положительной, местами будет сохраняться гололедица. По области может еще подмораживать при ясной погоде до 4 градусов мороза. Дневная температура сегодня близка к рекордной, от 11 до 13 градусов тепла. В следующие дни характер погоды в дневные часы останется в тех же пределах, будет 10-13 градусов тепла. Возможно, в центре даже будет 14 градусов тепла. Мы сегодня ждем рекорды, но и в последующие дни температура воздуха будет близка к рекордным значениям», - рассказала она.
Собеседница НСН добавила, что к понедельнику 16 марта высота снежного покрова в столице достигнет климатической нормы.
«Пока высота снежного покрова в Москве еще достигает 39 сантиметров на ВДНХ. Это выше климатической нормы. Но, поскольку Солнце будет постепенно разрушать верхнюю кромку снега, отражательная способность будет уменьшаться. Значит, большая часть солнечного тепла пойдет на таяние снега. Скорость сокращения высоты снежного покрова будет увеличиваться. Думаю, к понедельнику высота снежного покрова в столичном регионе уже будет около климатической нормы или даже чуть ниже», - уточнила Позднякова.
При этом с середины следующей недели, по ее словам, возможна смена антициклона, что принесет с собой осадки.
«Есть предположение, что один антициклон сменится следующим. Возможно, это произойдет в середине следующей недели. В таком случае возможны небольшие осадки, но это тоже во благо. Дождь ускорит таяние большого количества снега в Подмосковье», - отметила она.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что климатическая весна может наступить в Москве 21 марта. Он также напомнил, что климатическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов в сторону положительных значений, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиян предупредили о подорожании мебели в 2026 году
- Песков: Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине
- Экономист назвал опасности высоких цен на нефть для России
- В школах РФ введут единые учебники по каждому обязательному предмету
- Драпеко назвала «глупостями» идею запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
- «$150 млн в день»: Как России помогла война на Ближнем Востоке
- Москвичам пообещали не по-мартовски тёплые выходные
- СК: В Нижнем Новгороде обрушилась кровля многоквартирного дома
- В Кремле заявили о рисках нарастания кризиса в мировой энергетике
- Делягин предупредил о наркотизации общества через вейпы и антидепрессанты