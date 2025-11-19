Это обман: Журова объяснила, почему россияне не попадут на Олимпиаду
МОК стал заложником собственных решений, так как теперь страны возмущаются и не хотят соревноваться с израильскими спортсменами, заявила НСН Светлана Журова.
Даже если россиян допустят на Олимпиаду в декабре, спортсмены уже не смогут туда отобраться, заявила НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Президент МОК Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований обеспечить в них участие всех спортсменов. Ее комментарий приводит пресс-служба Международного олимпийского комитета. Журова объяснила смену риторики.
«Подобная риторика нам пока не очень поможет, на Олимпиаде уже точно не поможет. Там буквально остается один месяц для отборов. Даже если в декабре нас допустят, это будет обман. Потому что мы уже не сможем фактически его выполнить. Пока все процедуры пройдут, спортсмены уже не смогут отобраться», - отметила она.
При этом Журова уверена, что МОК сам загнал себя в угол, так как теперь страны не хотят допускать кого-то по политическим причинам.
«Это является сигналом того, что МОК не понимает последствий своих действий. На фоне того, что они отстранили нас, начнут предъявлять требования другие страны. Это ящик Пандоры. Теперь звучат вопросы, почему отстранили Россию, а Израиль, например, нет. МОК стал заложником собственных решений. Они пытаются сказать, что «это другое». Но есть страны, которые возмущаются и не хотят соревноваться с израильскими спортсменами», - пояснила она.
По ее словам, подобные недовольства потребуют смены регламента проведение соревнований.
«Дальше придется менять регламент подачи заявок на проведение соревнований. Нужно будет прописывать, что в правительство вне зависимости от того, какие у них взгляды, обязаны обеспечить одинаковый доступ всем спортсменам», - добавила она.
Для участия россиян в Олимпиаде одного решения Спортивного арбитражного суда недостаточно, заявил НСН призер Олимпийских игр Альберт Демченко.
