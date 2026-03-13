В Кремле заявили о рисках нарастания кризиса в мировой энергетике
Кризис в мировой энергетике может усилиться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы... считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально», - указал представитель Кремля.
Говоря о смягчении санкций США в отношении российской нефти, Песков подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона совпадают интересы по стабилизации энергетических рынков. Смягчение ограничений может способствовать достижению этой цели.
Ранее США выдали краткосрочное разрешение на продажу российской нефти до 12 апреля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Экономист назвал опасности высоких цен на нефть для России
- В школах РФ введут единые учебники по каждому обязательному предмету
- Драпеко назвала «глупостями» идею запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
- «$150 млн в день»: Как России помогла война на Ближнем Востоке
- Москвичам пообещали не по-мартовски тёплые выходные
- СК: В Нижнем Новгороде обрушилась кровля многоквартирного дома
- В Кремле заявили о рисках нарастания кризиса в мировой энергетике
- Делягин предупредил о наркотизации общества через вейпы и антидепрессанты
- Умер звезда фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный
- Психолог заявила о неизлечимости алкогольной зависимости