В Кремле заявили о рисках нарастания кризиса в мировой энергетике

Кризис в мировой энергетике может усилиться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«100 млн баррелей»: Почему США решились освободить российскую нефть от санкций

«Мы... считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально», - указал представитель Кремля.

Говоря о смягчении санкций США в отношении российской нефти, Песков подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона совпадают интересы по стабилизации энергетических рынков. Смягчение ограничений может способствовать достижению этой цели.

Ранее США выдали краткосрочное разрешение на продажу российской нефти до 12 апреля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

