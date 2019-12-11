Журова объяснила, почему внутрироссийская Олимпиада пройдёт впустую

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия может провести свои Олимпийские игры, на которые не будет распространяться решение WADA. Такое предложение она озвучила в связи с отстранением РФ на четыре года от международных соревнований, в том числе от Олимпиад в Токио и Пекине в 2020 и 2022 годы соответственно. Матвиенко назвала решение WADA свидетельством «об очевидном кризисе институтов мирового спорта».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН отметила, что такие игры будут носить только местный, внутрироссийский характер.

«Я понимаю Валентину Ивановну потому что, когда проходили "Игры доброй воли" в Петербурге, это было фантастическое мероприятие. Но разница в том, что тогда спортсмены других стран приехали, а сейчас очень поменялись времена. Мы же понимаем, что западные страны-участники не приедут. Ведь той стороной [наши игры] будут выставляться с позиции отсутствия нормального прохождения допинг-контроля.