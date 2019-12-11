Журова объяснила, почему внутрироссийская Олимпиада пройдёт впустую
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в эфире НСН заявила, что альтернативные игры в России могут пройти только без зарубежных спортсменов.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия может провести свои Олимпийские игры, на которые не будет распространяться решение WADA. Такое предложение она озвучила в связи с отстранением РФ на четыре года от международных соревнований, в том числе от Олимпиад в Токио и Пекине в 2020 и 2022 годы соответственно. Матвиенко назвала решение WADA свидетельством «об очевидном кризисе институтов мирового спорта».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН отметила, что такие игры будут носить только местный, внутрироссийский характер.
«Я понимаю Валентину Ивановну потому что, когда проходили "Игры доброй воли" в Петербурге, это было фантастическое мероприятие. Но разница в том, что тогда спортсмены других стран приехали, а сейчас очень поменялись времена. Мы же понимаем, что западные страны-участники не приедут. Ведь той стороной [наши игры] будут выставляться с позиции отсутствия нормального прохождения допинг-контроля.
«И сколько бы мы ни говорили, что обеспечим допинг-контроль, если WADA не подтвердит, то для всех эти соревнования будут не легитимными»
Потому что кто-то теоретически может использовать допинг. Это тот нюанс, который та сторона будет использовать - РУСАДА не имеет права это делать, а Московская антидопинговая лаборатория не имеет права анализировать эти пробы. Нам это могут, как угрозу выставить, когда мы пригласим участвовать [иностранных спортсменов]. Если делать соревнования только для своих спортсменов, то никаких проблем нет. Но западной прессой, даже если мы установим рекорды мира, будет преподнесено так, что русские его сделали без официального допинг-контроля WADA», - сказала Журова.
Спикер Совета Федерации также отметила, что Россия не согласна с решением WADA и намерена в ближайшее время подать «иски в Спортивный арбитражный суд». На ее взгляд коллективная ответственность не может быть применима в данном случае.
Напомним, у России есть 21 день на то, чтобы выслать документы с несогласием по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства. Отсчет начался с 9 декабря, когда было вынесено это решение.
Ранее спортивный юрист Артем Пацев в беседе с НСН заявил, что сомневается в соразмерности и справедливости санкций налагаемых на спортивное сообщество России.
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