Колобков: У России есть все основания оспорить решение WADA

У России есть все основания, чтобы оспорить решение, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) в минувший понедельник, 9 декабря. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков. Он подчеркнул, что «впереди ещё целый процесс, и не на все вопросы есть ответы».

Также министр добавил, что решение WADA о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом противоречит всем возможным принципам.

Между тем, боксеры российской сборной уже заявили, что не поедут на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он подчеркнул, что без флага России и гимна нет смысла участия в Играх. мс

Кремлев также заверил, что российские боксеры будут добиваться права выступать под национальным флагом в судебном порядке, пишет РЕН ТВ.