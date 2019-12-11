Колобков: У России есть все основания оспорить решение WADA
У России есть все основания, чтобы оспорить решение, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) в минувший понедельник, 9 декабря. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков. Он подчеркнул, что «впереди ещё целый процесс, и не на все вопросы есть ответы».
Также министр добавил, что решение WADA о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом противоречит всем возможным принципам.
Между тем, боксеры российской сборной уже заявили, что не поедут на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он подчеркнул, что без флага России и гимна нет смысла участия в Играх. мс
Кремлев также заверил, что российские боксеры будут добиваться права выступать под национальным флагом в судебном порядке, пишет РЕН ТВ.
В минувший понедельник, 9 декабря, исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, пишут Дни.ру. Так, на ближайших Олимпийских играх смогут выступить только «чистые» атлеты из России под нейтральным флагом и без гимна.
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