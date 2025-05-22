Защитнику испанского футбольного клуба «Севилья» грозит тюрьма

Утверждается, что полиция нашла в телефоне игрока сообщения, которые доказывают, что он специально нарушал правила, чтобы получать желтые карточки. Его друзья знали об этом заранее и заключали пари на эти события у букмекеров. Правоохранители убеждены, что эта схема сработала как минимум в пяти матчах сезона 2023/2024.

Первые подозрения у оперативников появились в январе 2025 года. Тогда футболиста забрали в участок для дачи показаний прямо с тренировки. Он отказался что-либо сообщать полиции.

Отмечается, что Саласу грозит до 3 лет лишения свободы. По испанским законам, он может избежать тюрьмы, если компенсирует потери букмекерам, которые понесли убытки от его противоправных действий.

Ранее экс-тренеру сборной Китая по футболу дали пожизненный срок за коррупцию, напоминает НСН.

