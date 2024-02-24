Экс-тренеру сборной Китая по футболу дали пожизненный срок за коррупцию
Бывшего главного тренера сборной Китая по футболу Ли Те приговорили к пожизненному заключению за коррупцию. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, специалиста арестовали в ноябре 2022 года. Ли Те обвинили в коррупционных схемах и участии в организации договорных матчей. Также 46-летний тренер признался, что дал взятку, чтобы возглавить национальную команду.
Как пишет издание Sohu, Ли Те отказался от части признательных показаний, он подал апелляцию.
Ли Те начал карьеру футболиста в 1992 году, дебютировав в футбольном клубе «Ляонин». Позже спортсмен играл в том числе в составе английских «Эвертона» и «Шеффилд Юнайтед». В 2012 году специалист начал тренерскую карьеру и выступал как ассистент наставника в нескольких китайских клубах. Ли Те возглавил сборную Китая в 2019 году и завершил работу в команде в 2021-м.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харькове вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ
- Экс-тренеру сборной Китая по футболу дали пожизненный срок за коррупцию
- Премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев
- В Казахстане четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме
- «Эксмо-АСТ»: Книги классиков не будут запрещать в контексте пропаганды ЛГБТ
- Беспилотники в небе: ВСУ продолджает атаковать российские регионы
- Шойгу проинспектировал группировку «Центр» в зоне СВО
- Конгрессмен США Гаетц выступил за выход страны из ООН
- США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров
- ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru