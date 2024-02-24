Экс-тренеру сборной Китая по футболу дали пожизненный срок за коррупцию

По данным издания, специалиста арестовали в ноябре 2022 года. Ли Те обвинили в коррупционных схемах и участии в организации договорных матчей. Также 46-летний тренер признался, что дал взятку, чтобы возглавить национальную команду.

Как пишет издание Sohu, Ли Те отказался от части признательных показаний, он подал апелляцию.

Ли Те начал карьеру футболиста в 1992 году, дебютировав в футбольном клубе «Ляонин». Позже спортсмен играл в том числе в составе английских «Эвертона» и «Шеффилд Юнайтед». В 2012 году специалист начал тренерскую карьеру и выступал как ассистент наставника в нескольких китайских клубах. Ли Те возглавил сборную Китая в 2019 году и завершил работу в команде в 2021-м.

