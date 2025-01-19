СМИ: Самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах
19 января 202506:34
Самоубийство баскетболиста, экс-супруга певицы Анны Седоковой может быть связано с участием в договорных матчах, сообщает Telegram-канал Mash.
Незадолго до смерти он согласился сотрудничать с букмекерами из Азербайджана. Позднее стороны поругались. Как заявил отец спортсмена, баскетболисту всегда не хватало денег, несмотря на хорошую зарплату, так как он любил дорогие машины и люксовые часы.
Ранее латвийские судмедэксперты не исключили криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru