СМИ: Самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах

Самоубийство баскетболиста, экс-супруга певицы Анны Седоковой может быть связано с участием в договорных матчах, сообщает Telegram-канал Mash.

Отец трагически погибшего Яниса Тиммы попросил помощи у юристов

Незадолго до смерти он согласился сотрудничать с букмекерами из Азербайджана. Позднее стороны поругались. Как заявил отец спортсмена, баскетболисту всегда не хватало денег, несмотря на хорошую зарплату, так как он любил дорогие машины и люксовые часы.

Ранее латвийские судмедэксперты не исключили криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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