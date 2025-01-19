СМИ: Самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах

Незадолго до смерти он согласился сотрудничать с букмекерами из Азербайджана. Позднее стороны поругались. Как заявил отец спортсмена, баскетболисту всегда не хватало денег, несмотря на хорошую зарплату, так как он любил дорогие машины и люксовые часы.

Ранее латвийские судмедэксперты не исключили криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

