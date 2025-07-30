Захарова: Россия ответит Болгарии, объявившей ее «спонсором терроризма»

Любое агрессивное беззаконие в отношении России и россиян не остается без адекватного ответа. Такое заявление сделала официальный представиль МИД РФ Мария Захарова.

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Комментируя декларацию парламента Болгарии о солидарности с Европарламентом в определении России, как «государства, поддерживающего терроризм», она указала, что таким образом болгарские депутаты «пытаются угнаться за локомотивом европейской русофобии».

Захарова назвала документ «оторванным от реальности», а обвинения в адрес России - беспочвенными.

«Любое агрессивное беззаконие... не останется без адекватного ответа. Болгарским парламентариям надо помнить об этом», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что Болгария входит в список стран, в которых чаще всего оскверняют могилы воинов Красной армии, сообщает RT.

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ФОТО: МИД России
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