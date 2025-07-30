«Рубль укрепился, а отельеры почему-то решили поднять цены в начале июля. Кто-то выбирает заграничные курорты на этом фоне, все-таки сервис там покрепче, постабильнее, а также выбор больше. Поэтому в этом году отели Сочи потеряют часть своих клиентов. Все-таки не из всех частей России сюда удобно добираться. Посмотрите, сколько стоит билет на поезд. У нас иногда билет на поезд стоит дороже, чем на самолет. Семье из четырех человек приходится платить бешеные деньги. При этом за такие деньги ты не всегда получаешь сервис, качество и чистое море», - объяснил он.

Голов добавил, что отельеры могут уже не успеть привлечь туристов повторным снижением цен.

«Что касается Абхазии, там цены тоже поднимаются. Загрузка есть, но не как в прошлом году. У нас всегда так: сначала цены растут не очень обоснованно, а потом отельеры жалуются. Потом, конечно, цены падают, но люди уже выбрали что-то другое. Глубины продаж нет, поэтому снижение цены сегодня уже не поможет. У нас довольно короткий сезон, люди с детьми отдыхают до двадцатых чисел августа, потом уже готовятся к школе. А купаться на Черном море можно с середины июня», - заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что спрос на отдых в Сочи в 2025 году превысил показатели предыдущего года на 5-6%, при этом особенно популярным в этом году будет автотуризм из-за дороговизны авиационных и железнодорожных билетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

