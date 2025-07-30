СМИ: Телеведущего Хрусталева сняли с рейса из-за неадекватного поведения

Телеведущий и комик Дмитрий Хрусталёв не смог вылететь из Калининграда в Москву. Об этом со ссылкой на представителей МВД сообщает 360.ru.

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Уточняется, что 46-летнего Хрусталёва сняли с рейса из-за его неадекватного поведения.

Стражи порядка отметили, что на телеведущего, нарушавшего общественный порядок, был составлен административный протокол.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» актёр Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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