Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплату на новое жилье

По его словам, размер выплат будут определяться согласно стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ для покупки квартир в рамках соцпрограмм, то есть 88,8 тысячи рублей.

«К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 квадратных метров сможет получить более 3,5 млн рублей», - написал Бусаргин.

Губернатор добавил, что всего в подъезде было 38 разных по площади квартир.

Взрыв бытового газа в доме на улице Блинова в Саратове прогремел 25 июля. В результате произошло частичное обрушение, погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

