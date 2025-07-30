Жители разрушенного подъезда в Саратове получат выплату на новое жилье
Владельцы квартир подъезда №5 дома на улице Блинова в Саратове, где произошёл взрыв газа, получат выплаты на покупку нового жилья. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, размер выплат будут определяться согласно стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ для покупки квартир в рамках соцпрограмм, то есть 88,8 тысячи рублей.
«К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 квадратных метров сможет получить более 3,5 млн рублей», - написал Бусаргин.
Губернатор добавил, что всего в подъезде было 38 разных по площади квартир.
Взрыв бытового газа в доме на улице Блинова в Саратове прогремел 25 июля. В результате произошло частичное обрушение, погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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