Художник Сафронов назвал правильной нелюбовь россиян к «Большой глине»

По его словам, после того, как скульптуру стали разбирать, все только испытали облегчение, что «понятно и даже правильно».

Сафонов указал, что это был «интересный эксперимент», но к общественному мнению всё же следует прислушиваться.

«Искусство... не разделяющее интересы, взгляды и мировоззрение наших сограждан, не может нарочито быть установлено в центре столицы», — заключил он.

Ранее в Доме культуры «ГЭС-2» заявили, что скульптуру в виде огромного кома глины, экспозиция которой началась четыре года назад, заменит другая художественная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

