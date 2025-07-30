Художник Сафронов назвал правильной нелюбовь россиян к «Большой глине»
Россияне негативно относились к установленной на Болотной набережной в Москве скульптуре швейцарского скульптора Урса Фишера «Большая глина № 4». Об этом NEWS.ru заявил народный художник РФ Никас Сафронов.
По его словам, после того, как скульптуру стали разбирать, все только испытали облегчение, что «понятно и даже правильно».
Сафонов указал, что это был «интересный эксперимент», но к общественному мнению всё же следует прислушиваться.
«Искусство... не разделяющее интересы, взгляды и мировоззрение наших сограждан, не может нарочито быть установлено в центре столицы», — заключил он.
Ранее в Доме культуры «ГЭС-2» заявили, что скульптуру в виде огромного кома глины, экспозиция которой началась четыре года назад, заменит другая художественная работа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru