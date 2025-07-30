Генерал Попов заявил, что успехи Китая в космической отрасли связаны с Россией

Успехи Китая в космической отрасли объясняются хорошими взаимоотношениями с Россией. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

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По его словам, китайские ракеты «были изготовлены по нашим технологиям и чертежам».

«Все документы, все наработки технологического порядка, инженерно-конструкторского порядка были предоставлены Пекину российской стороной», - сказал Попов.

Он добавил, что «с Индией, в принципе, та же история».

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: cnsa.gov.cn
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