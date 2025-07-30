Генерал Попов заявил, что успехи Китая в космической отрасли связаны с Россией
Успехи Китая в космической отрасли объясняются хорошими взаимоотношениями с Россией. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.
По его словам, китайские ракеты «были изготовлены по нашим технологиям и чертежам».
«Все документы, все наработки технологического порядка, инженерно-конструкторского порядка были предоставлены Пекину российской стороной», - сказал Попов.
Он добавил, что «с Индией, в принципе, та же история».
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru