Генерал Попов заявил, что успехи Китая в космической отрасли связаны с Россией

По его словам, китайские ракеты «были изготовлены по нашим технологиям и чертежам».

«Все документы, все наработки технологического порядка, инженерно-конструкторского порядка были предоставлены Пекину российской стороной», - сказал Попов.

Он добавил, что «с Индией, в принципе, та же история».

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

