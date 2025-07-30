Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка и экс-чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер погибла в Пакистане во время восхождения на пик Лайла. Об этом со ссылкой на представителей спортсменки сообщает агентству DPA.

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28 июля 31-летняя Дальмайер, завершившая карьеру шесть лет назад, попала под камнепад и получила серьёзные травмы в горах Каракорум на высоте около 5 700 метров.

Партнёрша Дальмайер немедленно вызвала спасательный вертолёт, однако из-за удалённости он смог добраться до места происшествия только утром 29 июля.

Ранее футболист «Ливерпуля» Диогу Жота, а также его младший брат Андре, погибли в Испании в результате ДТП, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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