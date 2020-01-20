«Зачем плодить нищету»? Ветеран ЦСКА о расширении элитного дивизиона РПЛ до 18 команд

С мнение генсека РФС согласился и ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв. В беседе с НСН он посоветовал не увеличивать количество команд-участников, а повышать качество игры спортсменов.

«Я против, конечно, чтобы 18 команд было. Чего мы плодим нищету? Качество нужно повышать, а не количество! А у нас с качеством совсем беда. Потом эти же команды все на бюджете. Что же мы опять все воруем из бюджета? Народу все надо отдавать, а не с народа брать. Другой вопрос – расширение географии. Что народ будет заинтересован и будет, может быть, ходить на футбол. Но он будет ходить на качественный опять же футбол. Я сам уже не смотрю по телевизору. Не на кого смотреть, не на кого глаз положить. Здесь это просто беда какая-то», - заявил он.

Ранее исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров. Начиная с сезона-2019/20 в РПЛ начнет действовать система «8 + 17», согласно которой клубы смогут вносить в заявку восемь иностранцев и 17 россиян. Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что считает лимит на легионеров вообще не нужным — только в этом случае будет работать настоящая конкуренция между отечественными и иностранными игроками.

