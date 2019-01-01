Газзаев назвал лимит на легионеров помехой конкуренции между футболистами

Исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров. Начиная с сезона-2019/20 в РПЛ начнет действовать система «8 + 17», согласно которой клубы смогут вносить в заявку восемь иностранцев и 17 россиян. Министр спорта РФ Павел Колобков и президент РФС Александр Дюков заявили, что новый лимит положительно скажется на развитии отечественной лиги. Сейчас в РПЛ действует лимит формата «6+5», он предполагает, что одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных игроков.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что считает лимит на легионеров вообще не нужным — только в этом случае будет работать настоящая конкуренция между отечественными и иностранными игроками.

«Лимит только мешает естественной конкуренции между российскими и иностранными футболистами. А от этого зависит уровень, класс и рост мастерства. Только в естественной конкуренции мы может рассчитывать на результат. Для клубов, которые участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы и которым приходится играть с континентальными сборными, это большая проблема. Наши ведущие клубы должны комплектоваться так, чтобы поддерживать уровень и конкуренцию на международной арене. Тогда и уровень будет расти. Это очень важно», — заявил футбольный тренер.

Газзаев привел в пример 2005 и 2008 год, когда лимита не было, а ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА.