Интерес испанской «Барселоны» к российскому футболисту Алексею Батракову вполне оправдан, поскольку полузащитник московского «Локомотива» и сборной России уже состоявшаяся звезда. Так в комментарии НСН оценил уровень 20-летнего игрока бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус.

О том, что Алексей Батраков попал в сферу интересов самого титулованного клуба Испании, узнал портал Metaratings. По данным источника, спортивный блок каталонцев следит за игрой Батракова и высоко оценивает его потенциал. Россиянин включен в трансферный шорт-лист «Барселоны», правда, официальных контактов с «Локомотивом» или представителем футболиста пока не было.

«Батраков ярко проявляет себя на деле. Он подтверждает свой звездный статус игрой. Алексей вполне может стать и суперзвездой. Конечно, в Барселону надо ехать, если будет такое предложение. За всю историю нашего футбола только один человек играл в этом клубе – Игорь Корнеев. Отказываться от такого приглашения невозможно», - отметил собеседник НСН.