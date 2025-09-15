Экс-президент «Локомотива» посоветовал Батракову соглашаться на предложение «Барселоны»
Интерес легендарного клуба к россиянину объясняется его звездной игрой, заявил НСН бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус.
Интерес испанской «Барселоны» к российскому футболисту Алексею Батракову вполне оправдан, поскольку полузащитник московского «Локомотива» и сборной России уже состоявшаяся звезда. Так в комментарии НСН оценил уровень 20-летнего игрока бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус.
О том, что Алексей Батраков попал в сферу интересов самого титулованного клуба Испании, узнал портал Metaratings. По данным источника, спортивный блок каталонцев следит за игрой Батракова и высоко оценивает его потенциал. Россиянин включен в трансферный шорт-лист «Барселоны», правда, официальных контактов с «Локомотивом» или представителем футболиста пока не было.
«Батраков ярко проявляет себя на деле. Он подтверждает свой звездный статус игрой. Алексей вполне может стать и суперзвездой. Конечно, в Барселону надо ехать, если будет такое предложение. За всю историю нашего футбола только один человек играл в этом клубе – Игорь Корнеев. Отказываться от такого приглашения невозможно», - отметил собеседник НСН.
Как подчеркнул Илья Геркус, уже нынешний уровень Батракова вполне позволяет ему проявить себя в потенциальной игре за Барсу.
«Всё, конечно, будет зависеть от обстоятельств, партнеров. Но ехать надо в любом случае, если будет такое предложение. Это из разряда, если Стивен Спилберг позовет актера сниматься в кино, а он ответит: «Ой, не готов, поснимаюсь пока в региональном кинематографе». Конечно надо соглашаться. Потом уже жизнь покажет, готов или нет, в любом случае, надо стремиться к высокому», - заметил Илья Геркус.
Алексей Батраков - воспитанник академии «Локомотива». На счету футболиста 26 голов и 12 результативных передач в 54 матчах. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в текущем сезоне он провел за железнодорожников 11 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.
Ранее бывший нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью НСН согласился с необходимостью сокращения количества иностранных игроков в Российской премьер-лиге.
