Хиддинк призвал ФИФА организовать турнир с участием США, Украины, РФ и Европы
Международной федерации футбола (ФИФА) следует организовать турнир с участием сборных США, Украины, России и Европы. Об этом «Матч ТВ» заявил бывший главный тренер национальной российской команды Гус Хиддинк.
Нидерландский специалист подчеркнул, что неважно, кто станет победителем этого турнира, так как он станет миротворческой миссией - во время и после игр «все должны сложить оружие».
«Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», - заключил он.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что российская команда сможет принять участие в предстоящем Чемпионате мира-2026, если её пригласит президент США Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С Гагой, но без Гранде: Кого из победителей премии MTV слушают в России
- Хиддинк призвал ФИФА организовать турнир с участием США, Украины, РФ и Европы
- Российских туристов позвали в Непал на фоне протестов
- Бывший король Непала призвал рассмотреть требования протестующих
- Каша вместо хлопьев: Диетолог раскрыла секреты самого полезного завтрака
- Вин Дизель снова сыграет «Последнего охотника на ведьм»
- Гибридные автомобили подорожают на два миллиона из-за нового утильсбора
- Китай назвали самой зависимой от США страной БРИКС
- От убытков до триллионов: Кто и за сколько выкупит «Домодедово» у государства
- СМИ: Вице-премьер Непала подвергся нападению протестующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru