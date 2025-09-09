Хиддинк призвал ФИФА организовать турнир с участием США, Украины, РФ и Европы

Нидерландский специалист подчеркнул, что неважно, кто станет победителем этого турнира, так как он станет миротворческой миссией - во время и после игр «все должны сложить оружие».

«Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», - заключил он.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что российская команда сможет принять участие в предстоящем Чемпионате мира-2026, если её пригласит президент США Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

