Хиддинк призвал ФИФА организовать турнир с участием США, Украины, РФ и Европы

Международной федерации футбола (ФИФА) следует организовать турнир с участием сборных США, Украины, России и Европы. Об этом «Матч ТВ» заявил бывший главный тренер национальной российской команды Гус Хиддинк.

Булыкин объяснил, как США повлияют на возвращение России в большой футбол

Нидерландский специалист подчеркнул, что неважно, кто станет победителем этого турнира, так как он станет миротворческой миссией - во время и после игр «все должны сложить оружие».

«Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», - заключил он.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что российская команда сможет принять участие в предстоящем Чемпионате мира-2026, если её пригласит президент США Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:УкраинаРоссияФутболFIFAТренер

Горячие новости

Все новости

партнеры