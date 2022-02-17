«Ярко выступали»: Путин поздравил Щербакову с олимпийским золотом
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремлённость – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр», – отмечается в сообщении.
Президент также подчеркнул, что самые теплые слова поздравления передает тренерам и наставникам Щербаковой, а также ее подругам по сборной.
Финальное выступление фигуристок прошло 17 февраля. Щербакова завоевала золотую медаль. Серебро взяла Трусова, а бронзу – японка Каори Сакамото. Российская фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место.
Церемония награждения фигуристок пройдет 18 февраля. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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