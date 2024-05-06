Лавров: Переговоры о мире на Украине вести не с кем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя телеканалу АТВ возможность переговоров между Западом, Киевом и Москвой, заявил, что «пока разговаривать не с кем».

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По его словам, ни один из западных или украинских политиков не готов к серьезному диалогу. Дипломат считает, что западные политики «играют» в пародию на переговоры, организуя встречи в Швейцарии. Лавров отметил, что Запад пытается затянуть на мероприятие в Швейцарии как можно больше развивающихся стран и стран глобального юга.

Ранее в Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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