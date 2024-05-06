Лавров: Переговоры о мире на Украине вести не с кем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя телеканалу АТВ возможность переговоров между Западом, Киевом и Москвой, заявил, что «пока разговаривать не с кем».
По его словам, ни один из западных или украинских политиков не готов к серьезному диалогу. Дипломат считает, что западные политики «играют» в пародию на переговоры, организуя встречи в Швейцарии. Лавров отметил, что Запад пытается затянуть на мероприятие в Швейцарии как можно больше развивающихся стран и стран глобального юга.
Ранее в Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ объявили в розыск экс-главу МИД Украины Климкина и экс-главу СНБО Данилова
- Лавров: Переговоры о мире на Украине вести не с кем
- В Германии отказалось спасать украинцев от призыва в армию
- Лавров заявил, что линия «стратегического поражения» России обречена на провал
- В Свердловской области из-за снегопада задержали семь пассажирских поездов
- Лавров заявил, что Макрон «дышит пещерной рсофобией»
- На Солнце за день произошло семь мощных вспышек
- Телевидение Нигера сообщило о поставке Россией военной техники
- Симоньян предложила включить в школьную программу фронтовую поэзию
- В Швейцарии 11 полицейских пострадали при пресечении беспорядков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru