Лавров: Переговоры о мире на Украине вести не с кем

По его словам, ни один из западных или украинских политиков не готов к серьезному диалогу. Дипломат считает, что западные политики «играют» в пародию на переговоры, организуя встречи в Швейцарии. Лавров отметил, что Запад пытается затянуть на мероприятие в Швейцарии как можно больше развивающихся стран и стран глобального юга.

Ранее в Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

