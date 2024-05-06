Лавров заявил, что линия «стратегического поражения» России обречена на провал

На Западе все чаще стали говорить о том, что положение Украины становится тяжелее, что является показателем того, что линия коллективного Запада на нанесение «стратегического поражения» России обречена на провал, сообщил боснийскому телеканалу АТВ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров посоветовал европейцам почитать Гоголя, Булгакова и Достоевского

Он также указал на то, что сложившуюся ситуацию осознают наиболее дальновидные и серьезные западные политики.

Также дипломат заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМИД РФСергей Лавров

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