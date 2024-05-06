Лавров заявил, что линия «стратегического поражения» России обречена на провал

Он также указал на то, что сложившуюся ситуацию осознают наиболее дальновидные и серьезные западные политики.

Также дипломат заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

