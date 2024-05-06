В Германии отказалось спасать украинцев от призыва в армию

МВД ФРГ не будет выдавать гражданам Украины альтернативные документы, чтобы они могли избежать призыва в украинские Вооруженные силы, сообщил изданию Tagesschau глава МВД федеральной земли Гессен Роман Посек.

Захарова осудила Польшу за желание выдавать Киеву мужчин призывного возраста

По его словам, Украина не является несправедливым государством, а власти Германии должны подумать, как помочь Киеву призвать в ВСУ необходимое количество новобранцев.

Посек отметил, что ФРГ Германия должна сохранять нейтралитет и одновременно содействовать Украине в наращивании оборонного потенциала.

Ранее госпогранслужба Украины заявила, что граждане часто убегают из страны через Молдавию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры