По его словам, Украина не является несправедливым государством, а власти Германии должны подумать, как помочь Киеву призвать в ВСУ необходимое количество новобранцев.

Посек отметил, что ФРГ Германия должна сохранять нейтралитет и одновременно содействовать Украине в наращивании оборонного потенциала.

Ранее госпогранслужба Украины заявила, что граждане часто убегают из страны через Молдавию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

