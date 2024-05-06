В Германии отказалось спасать украинцев от призыва в армию
МВД ФРГ не будет выдавать гражданам Украины альтернативные документы, чтобы они могли избежать призыва в украинские Вооруженные силы, сообщил изданию Tagesschau глава МВД федеральной земли Гессен Роман Посек.
По его словам, Украина не является несправедливым государством, а власти Германии должны подумать, как помочь Киеву призвать в ВСУ необходимое количество новобранцев.
Посек отметил, что ФРГ Германия должна сохранять нейтралитет и одновременно содействовать Украине в наращивании оборонного потенциала.
Ранее госпогранслужба Украины заявила, что граждане часто убегают из страны через Молдавию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru