Телевидение Нигера сообщило о поставке Россией военной техники
Россия несколькими рейсами доставила в Нигер военную технику и гуманитарную помощь, говорится в сюжете местного телеканала Tele Sahel.
«Менее чем за месяц Россия направила три грузовых рейса для перевозки военной техники и несколько инструкторов в Ниамей», - сообщил телеканал.
Ранее в Нигере сообщили о прибытии российских военных для обучения местных силовиков борьбе с терроризмом..
В начале мая стало известно, что российские военные вошли на территорию американской базы в Нигере. Это произошло на фоне требования властей республики о выводе войск США из страны, передает «Радиоточка НСН».
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