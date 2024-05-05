Телевидение Нигера сообщило о поставке Россией военной техники

«Менее чем за месяц Россия направила три грузовых рейса для перевозки военной техники и несколько инструкторов в Ниамей», - сообщил телеканал.

Ранее в Нигере сообщили о прибытии российских военных для обучения местных силовиков борьбе с терроризмом..

В начале мая стало известно, что российские военные вошли на территорию американской базы в Нигере. Это произошло на фоне требования властей республики о выводе войск США из страны, передает «Радиоточка НСН».

