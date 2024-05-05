Лавров заявил, что Макрон «дышит пещерной рсофобией»

Французский лидер Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Евросоюзе. Такое мнение в интервью боснийскому телеканалу ATB высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава ведомства обратил внимание на претензии властей Франции на особую роль в Европе и мире. По мнению Лаврова, Макрон пытается «оседлать» тему русофобии, которую Запад сделал главной темой международной жизни.

«Те самые амбиции, которые вынашивал Наполеон и затем Гитлер, были обусловлены тем, что и эти страны в ту пору видели в России свою угрозу», - напомнил министр.

В статье для Asian Times экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил о присутствии солдат французского Иностранного легиона в городе Славянске Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Эммануэль МакронМИД РФСергей Лавров

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