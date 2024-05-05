Глава ведомства обратил внимание на претензии властей Франции на особую роль в Европе и мире. По мнению Лаврова, Макрон пытается «оседлать» тему русофобии, которую Запад сделал главной темой международной жизни.

«Те самые амбиции, которые вынашивал Наполеон и затем Гитлер, были обусловлены тем, что и эти страны в ту пору видели в России свою угрозу», - напомнил министр.

В статье для Asian Times экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил о присутствии солдат французского Иностранного легиона в городе Славянске Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».

