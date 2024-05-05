Лавров заявил, что Макрон «дышит пещерной рсофобией»
Французский лидер Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Евросоюзе. Такое мнение в интервью боснийскому телеканалу ATB высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава ведомства обратил внимание на претензии властей Франции на особую роль в Европе и мире. По мнению Лаврова, Макрон пытается «оседлать» тему русофобии, которую Запад сделал главной темой международной жизни.
«Те самые амбиции, которые вынашивал Наполеон и затем Гитлер, были обусловлены тем, что и эти страны в ту пору видели в России свою угрозу», - напомнил министр.
В статье для Asian Times экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил о присутствии солдат французского Иностранного легиона в городе Славянске Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».
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