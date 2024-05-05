На Солнце за день произошло семь мощных вспышек
Ученые зафиксировали семь мощных вспышек на Солнце в воскресенье, 5 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Зарегистрировано пять вспышек класса М и две - класса Х.
«5 мая в 13:00 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3 663 (N24W21) зарегистрирована вспышка M7.5 продолжительностью 19 минут», - отметили в научном учреждении.
Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака могут провоцировать магнитные бури на Земле.
В феврале на Солнце зафиксирована крупнейшая за последние семь лет вспышка. На звезде наблюдался один из наиболее сильных всплесков активности с 2017 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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