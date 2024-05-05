В Свердловской области из-за снегопада задержали семь пассажирских поездов
Семь пассажирских поездов задержали в Свердловской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
Поезда задержаны в связи со снегопадом, налипанием снега и обледенением проводов, говорится в заявлении. Непогода привела к повреждению линии питания устройств управления движением составов на нескольких перегонах.
Больше всего был задержан поезд сообщением Екатеринбург - Красноуфимск. Он отстал от графика на четыре часа и 40 минут.
Ранее движение поездов на участке Дагомыс – Сочи в Краснодарском крае нарушилось из-за схода грунта на опорную стену и железнодорожные пути, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Свердловской области из-за снегопада задержали семь пассажирских поездов
- Лавров заявил, что Макрон «дышит пещерной рсофобией»
- На Солнце за день произошло семь мощных вспышек
- Телевидение Нигера сообщило о поставке Россией военной техники
- Симоньян предложила включить в школьную программу фронтовую поэзию
- В Швейцарии 11 полицейских пострадали при пресечении беспорядков
- Финляндия решила построить завод по производству тротила
- Пол Маккартни спустя 60 лет ответил признавшейся ему в любви фанатке
- На севере ОАЭ обнаружили крупное месторождение газа
- На концерт Мадонны на пляже пришли 1,6 миллиона человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru