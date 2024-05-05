В Свердловской области из-за снегопада задержали семь пассажирских поездов

Семь пассажирских поездов задержали в Свердловской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

Прокуратура назвала причину ДТП на переезде в Ярославской области

Поезда задержаны в связи со снегопадом, налипанием снега и обледенением проводов, говорится в заявлении. Непогода привела к повреждению линии питания устройств управления движением составов на нескольких перегонах.

Больше всего был задержан поезд сообщением Екатеринбург - Красноуфимск. Он отстал от графика на четыре часа и 40 минут.

Ранее движение поездов на участке Дагомыс – Сочи в Краснодарском крае нарушилось из-за схода грунта на опорную стену и железнодорожные пути, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Георгий Зимарев
ТЕГИ:СнегопадПоездаСвердловская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры