В Свердловской области из-за снегопада задержали семь пассажирских поездов

Поезда задержаны в связи со снегопадом, налипанием снега и обледенением проводов, говорится в заявлении. Непогода привела к повреждению линии питания устройств управления движением составов на нескольких перегонах.

Больше всего был задержан поезд сообщением Екатеринбург - Красноуфимск. Он отстал от графика на четыре часа и 40 минут.

Ранее движение поездов на участке Дагомыс – Сочи в Краснодарском крае нарушилось из-за схода грунта на опорную стену и железнодорожные пути, передает «Радиоточка НСН».

