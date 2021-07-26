Карпин пообещал, что его личное отношение к Дзюбе не помешает тому попасть в сборную России

По его словам, если Дзюба покажет футбол, который сможет «помочь сборной», то он в ней будет.

«Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываются не мной, а игроками», - добавил Карпин.

По данным СМИ, конфликт между Карпиным и Дзюбой начался еще в 2009 году, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба рассказывал об угрозах со стороны Карпина.

«Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.

Со своей стороны, Карпин отшучивался на эту тему, называя конфликты и стычки с Дзюбой, о которых писали СМИ, «бредом сумасшедшего».

