Карпин пообещал, что его личное отношение к Дзюбе не помешает тому попасть в сборную России
Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, при каких условиях в национальной команде будет играть Артем Дзюба, с которым у него давний конфликт.
«Он был и есть важный игрок для российского футбола. Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом», - сказал Карпин журналистам в понедельник в ходе первой пресс-конференции в новом качестве.
По его словам, если Дзюба покажет футбол, который сможет «помочь сборной», то он в ней будет.
«Дорога в сборную никому не закрыта, но двери открываются не мной, а игроками», - добавил Карпин.
По данным СМИ, конфликт между Карпиным и Дзюбой начался еще в 2009 году, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба рассказывал об угрозах со стороны Карпина.
«Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.
Со своей стороны, Карпин отшучивался на эту тему, называя конфликты и стычки с Дзюбой, о которых писали СМИ, «бредом сумасшедшего».
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