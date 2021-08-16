Без Дзюбы. Карпин объявил новый состав сборной России по футболу

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба не будет играть за сборную России в ближайших отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает официальный Twitter национальной команды, на первые игры под руководством нового главного тренера Валерия Карпина вызваны вратари Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

В списке защитников Игорь Дивеев и Марио Фернандес из ЦСКА, Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев из «Зенита», Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Также вызов сборную получили полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива», Александр Ерохин и Далер Кузяев из «Зенита», Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев из «Спартака», Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), а также динамовцы Даниил Фомин, Арсен Захарян и Денис Макаров.

В нападении за сборную России будут играть Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

В сентябре сборная России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сыграет со сборными Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

Валерий Карпин возглавил сборную России после того, как Российский футбольный союз, из-за неудачи национальной команды на чемпионате Европы-2020, расторг соглашение со Станиславом Черчесовым.

