Карпин встретился с Дзюбой в Петербурге
Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с футболистом Артемом Дзюбой в Петербурге.
Как сообщает Eurostavka, их разговор продлился около 2 часов.
По данным СМИ, Карпин и Дзюба находятся в конфликте с 2009 года, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба, в частности, рассказывал об угрозах со стороны Карпина.
«Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.
Со своей стороны, Карпин отшучивался на эту тему, называя конфликты и стычки с Дзюбой, о которых писали СМИ, «бредом сумасшедшего». Недавно Карпин заявил, что его личное отношение к Дзюбе не помешает тому попасть в сборную России.
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