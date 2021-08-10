Карпин встретился с Дзюбой в Петербурге

По данным СМИ, Карпин и Дзюба находятся в конфликте с 2009 года, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба, в частности, рассказывал об угрозах со стороны Карпина.

«Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.

Со своей стороны, Карпин отшучивался на эту тему, называя конфликты и стычки с Дзюбой, о которых писали СМИ, «бредом сумасшедшего». Недавно Карпин заявил, что его личное отношение к Дзюбе не помешает тому попасть в сборную России.

