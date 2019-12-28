WADA получили письмо РУСАДА о несогласии с санкциями
WADA подтвердило факт получения официального письма РУСАДА, в котором высказано несогласие с наложенными на российскую сборную санкциями. Об этом сообщает Интерфакс.
Санкции исполнительного комитета WADA были наложены на российских спортсменов на ближайшие 4 года. Как ранее писала НСН, Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, а также лишить возможности проводить их на своей территории.
Ранее на этой неделе РУСАДА решило, что не согласно с решением WADA, признавшим его не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. После уведомления о несогласии WADA должно передать спор в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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