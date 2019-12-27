Глава РУСАДА уведомил WADA о несогласии с отстранением России

27 декабря 201912:20

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил в Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с вердиктом исполкома этого агентства, на четыре года отстранившего российских спортсменов от крупнейших международных соревнований.

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Как сообщает РИА Новости, Ганус приложил к уведомлению письмо с собственной позицией по этому вопросу.

На этой неделе собрание членов РУСАДА решило не соглашаться с тем, что WADA признало его не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. После уведомления о несогласии WADA должно передать спор в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в ходе пресс-конференции НСН заявил, что у WADA много своих козырей.

«Я оптимист, но положение сейчас супер пессимистическое. Лечить надо первопричину, а не факторы, которые привели к осложнениям. Если мы и дальше будем так делать, то участие в соревнованиях 2026 и 2028 года тоже останется для нас под большим вопросом», - отметил он, выступая в пресс-центре НСН.

На прошлой неделе Следственный комитет России заявил, что экс-глава Антидопингового центра Григорий Родченков дистанционно внес изменения в электронные базы с информацией о допинг-пробах, передавал телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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