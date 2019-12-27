Глава РУСАДА уведомил WADA о несогласии с отстранением России

Как сообщает РИА Новости, Ганус приложил к уведомлению письмо с собственной позицией по этому вопросу.

На этой неделе собрание членов РУСАДА решило не соглашаться с тем, что WADA признало его не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. После уведомления о несогласии WADA должно передать спор в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в ходе пресс-конференции НСН заявил, что у WADA много своих козырей.

«Я оптимист, но положение сейчас супер пессимистическое. Лечить надо первопричину, а не факторы, которые привели к осложнениям. Если мы и дальше будем так делать, то участие в соревнованиях 2026 и 2028 года тоже останется для нас под большим вопросом», - отметил он, выступая в пресс-центре НСН.

На прошлой неделе Следственный комитет России заявил, что экс-глава Антидопингового центра Григорий Родченков дистанционно внес изменения в электронные базы с информацией о допинг-пробах, передавал телеканал «360».

