WADA передала в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб

17 декабря 201913:18

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам повторной проверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел. Такие данные привела заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, сообщает РИА Новости.

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При этом Пахконцкая не смогла уточнить, касаются ли эти дела тех 145 российских спортсменов, данных по которым не оказалось в базе данных WADA.

Замгендиректор РУСАДА добавила, что продолжается процесс перепроверки более двух тысяч проб.

9 декабря WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года. На этом фоне некоторые российские спортсмены задумались о смене спортивного гражданства. В частности, такого варианта не исключил велогонщик Ильнур Закарин, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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