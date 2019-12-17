WADA передала в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам повторной проверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел. Такие данные привела заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, сообщает РИА Новости.
При этом Пахконцкая не смогла уточнить, касаются ли эти дела тех 145 российских спортсменов, данных по которым не оказалось в базе данных WADA.
Замгендиректор РУСАДА добавила, что продолжается процесс перепроверки более двух тысяч проб.
9 декабря WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года. На этом фоне некоторые российские спортсмены задумались о смене спортивного гражданства. В частности, такого варианта не исключил велогонщик Ильнур Закарин, сообщает RT.
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