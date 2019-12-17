WADA передала в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб

При этом Пахконцкая не смогла уточнить, касаются ли эти дела тех 145 российских спортсменов, данных по которым не оказалось в базе данных WADA.

Замгендиректор РУСАДА добавила, что продолжается процесс перепроверки более двух тысяч проб.

9 декабря WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года. На этом фоне некоторые российские спортсмены задумались о смене спортивного гражданства. В частности, такого варианта не исключил велогонщик Ильнур Закарин, сообщает RT.

