Строительство НПЗ на Сахалине должно решить вопрос высоких цен на топливо на Дальнем Востоке

Стоимость строительства нефтеперерабатывающего завода на Сахалине составит 100 млрд рублей, сообщают «Известия».

Предприятие должно решить вопрос дефицита и высоких цен на топливо на Дальнем Востоке. По предварительным данным, его мощность составит 3 млн т бензина. К строительству НПЗ могут приступить в 2028 году.

Проект позволит обеспечить регион высококачественным бензином, сократит логистические издержки при транспортировке топлива потребителям. Ранее в Минэнерго говорили, что построить завод без мер поддержки будет сложно.

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что вопрос строительства НПЗ на Дальнем Востоке крайне актуален и уже неоднократно поднимался. По его словам, установленных мощностей нефтезаводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре недостаточно для удовлетворения спроса на топливо на Дальнем Востоке.

