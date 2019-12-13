Телеграм: Лицемерие WADA, иркутская отставка и проводы нестандартного мэра
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
1. Неспортивное поведение WADA
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение об отстранении России от международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года. Страна лишена права проведения крупных спортивных турниров, за исключением тех, решение о проведении которых уже принято и не может быть изменено. «Чистые» российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна.
«Всевидящее око» обращает внимание на заявление УЕФА о том, что санкции WADA не должны коснуться матчей Евро-2020 в России, и на заявление Международной федерации хоккея о невозможности переноса из России чемпионатов мира:
«Ай, ну надо же, что началось! То футболисты, то хоккеисты почему-то сообщают, что они решение WADA, выразимся мягко, собираются вращать вокруг своей оси. Потому что, разумеется, изолировать Россию в какой-либо сфере – это а) просто б) единогласно всеми поддерживается. (Нет)».
«Актуальная политика» напоминает, что главным спонсором WADA являются США, и что Всемирное антидопинговое агентство начало кампанию против России сразу после получения многомиллионных траншей от американского правительства:
«Американское антидопинговое агентство (USADA) входит в состав WADA и является ключевым спонсором организации. <…> После победы российской сборной на Олимпиаде в Сочи в 2014 году USADA стало получать многомиллионные гранты от американского правительства на так называемую «антидопинговую активность». <…> После получения денег из бюджета США американское агентство активно призывает отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях под предлогом допинг-скандалов».
«Темник» пишет, что обойти ограничения WADA теоретически возможно с помощью Союзного государства России и Белоруссии:
«Конфедеративное устройство нового субъекта международных отношений позволило бы создать и новый флаг, и новые спортивные федерации, на которые ограничения WADA бы не распространялись. Конечно, пока такой сценарий выглядит нереальным. Но в случае его запуска он мог бы стать не просто юридической уловкой для обхода санкций в спортивной сфере. <…> Общество в обеих частях СГ ощутило бы грандиозную цель, достижение которой действительно смогло бы сплотить людей и в России, и в Белоруссии».
Журналист Андрей Медведев пишет о двойных стандартах международных спортивных чиновников:
«Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта. <…> Норвежка Линда Хеллеланд как спортивный чиновник не видела американских перекачанных мужеподобных теннисисток и гимнасток. Не замечала – вот ведь удивление – как норвежские астматические лыжники тоннами употребляют сальбутамол. <…> Я таких примеров могу привести сотни. Но в целом и так понятно – Россию наказывают не за допинг».
«Доктор прописал» считает неуместным заявление главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса о бесперспективности попыток оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде:
«Раздражает нежелание даже пытаться бороться за права российских спортсменов. Мол, зачем в спортивный арбитраж обращаться, и так все ясно. Если есть хоть минимальный шанс что-то исправить, надо действовать».
2. Отставки губернаторов Иркутской и Еврейской автономной областей
Вчера Владимир Путин принял отставки губернаторов Иркутской области Сергея Левченко и Еврейской автономной области Александра Левинталя. Вместо Левченко врио главы региона назначен замглавы МЧС России Игорь Кобзев, вместо Левинталя – сенатор Ростислав Гольдштейн.
Отставка Левченко вызвала гораздо больший резонанс – в последнее время его много критиковали в связи с неспособностью ликвидировать последствия наводнения в регионе. В защиту коммуниста Левченко активно выступали однопартийцы из всех регионов страны.
«ВОРЧ» убежден, что партийная принадлежность Левченко никак не связана с его отставкой:
«Совершенно неслучайно, что врио Иркутской области стал именно выходец из МЧС. Прежде всего, он ликвидатор стихийных бедствий, что как раз важно в кейсе Тулуна. <…> Что касается его предшественника, ушедший в отставку губер был недееспособным. И неоднократно это доказывал. Волнения в обществе нарастали, а после чрезвычайной ситуации в регионе пузырь лопнул. Именно его действия (точнее их отсутствие) привели к такому итогу. Те, кто связывают уход Левченко с партийной принадлежностью, просто некомпетентны».
«Солнечный шторм» считает отставку Левченко закономерной:
«Никаких подвижек в решении властями проблем пострадавших от паводка граждан как не было, так и нет, в связи с чем в виртуальный набат были вынуждены начать бить уже не только блогеры и телеграмеры, но и вхожие в высокие кабинеты именитые деятели культуры. В частности, буквально вчера на заседании Совета по правам человека обратить внимание на обстановку в многострадальной области призвал режиссер Александр Сокуров, отметивший, что решения местных чиновников там "вызывают у людей оторопь от бездарности, отсутствия воли, страха"».
«Диванный аналитик» считает удачным решением назначение представителя МЧС на должность врио главы Иркутской области:
«Должен отметить, что это отличная идея – посадить продуктивного МЧСника вместо Левченко, показавшего свою некомпетентность во время ситуации в Тулуне, уже одна его причастность к МЧС даст ему положительное отношение жителей области».
«"Зелёный" змий» видит в обеих отставках экологическую подоплеку:
«Первый губернатор [Левинталь – ред.] громче всех своих коллег провалил мусорную реформу, второй [Левченко – ред.] – ликвидацию отходов Байкальского ЦБК, борьбу с наводнениями и лесными пожарами (по последней причине ему на замену отправлен замглавы МЧС Игорь Кобзев)».
3. В Орле ветеранов перепутали с ветеринарами
На одном из электронных табло в Орле появилась социальная реклама: «Я забочусь о ветеринарах вместе с "Волонтерами победы"». Судя по иллюстрации и контексту, речь шла о ветеранах. В пресс-службе правительства Орловской области объяснили, что ошибку допустил субподрядчик. Стоит особо отметить, что материал был заказан в рамках нацпроекта «Образование».
«Мастер пера» обращает внимание на то, что скандальный баннер появился на фоне призыва Владимира Путина к чиновникам максимально ответственно относиться к ветеранам накануне 75-летия Победы:
«Только президент распорядился проявлять максимальное внимание к ветеранам, как ответом стала социальная реклама на улицах Орла, где ветеранов перепутали с ветеринарами. Баннеры, призывающие заботиться о ветеринарах, выглядят политической фрондой на фоне президентских тезисов к 75-летию Победы. Орловскому губернатору Клычкову в такой ситуации полагалось бы грудью закрыть уличные экраны с провокационными призывами…»
«16 негритят» задаются вопросом о том, куда смотрели областные и городские чиновники:
«Вы знаете, сколько согласований проходит социальная реклама? Как могло управление молодежной политики Орловской области это пропустить?!»
«Залесская Земля» считает, что имеет место тотальная некомпетентность позднесоветских и постсоветских поколений:
«Вся инфраструктура в РФ держится на последних советских кадрах… <…> Похоже это касается не только АЭС, ЖД, науки, но и таких сфер деятельности как дизайн и медиа, не требующих фундаментальных научных знаний».
«РосСкандал» с горечью отмечает, что орловский казус не единичен:
«Вылезать подобные ошибки, связанные с ветеранами и памятными датами, стали почти каждую неделю. Напомним лишь несколько. В Перми допустили ошибки в фамилиях на гранитных плитах Аллеи Славы… В Кургане появились баннеры к Дню Победы с грамматическими ошибками. <…> Косячат дизайнеры, наборщики текста, рекламные фирмы, чиновники мэрий… Рулить темой продолжают двоечники…»
4. Умер Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике, где ему проводили операцию на сердце. Телеграм вспоминал о бывшем мэре хорошее и плохое и спорил о его роли в становлении Москвы.
«АРМАГЕДДОНЫЧ» считает Лужкова ярким человеком, много сделавшим для Москвы:
«Друг своих друзей и враг своих врагов, яркий, язвительный, создавший миф о человеке в кепке, практичный и прагматичный, простой, как шпала, и сложный, как только может быть сложным русский мужик себе на уме. Пчеловод и строитель дорог и храмов – отнюдь не только православных, которого москвичи любили и который любил Москву такой, как она была, со всеми ее достоинствами и недостатками».
«Сыны Монархии» считают, что Лужков был интересным человеком, но посредственным мэром:
«Я Лужкова, как мэра, никогда особенно не любил. Поработал он по факту первые несколько лет, когда расчистил Авгиевы Конюшни после Гавриила Попова. Потом больше в политику играл и свои вопросы решал. Странная история, приехавший из Тюмени Собянин сделал Москву комфортным продвинутым европейским городом. А коренной москвич Лужков развивал Москву, как азиатский мегаполис, Манилу или Куала-Лумпур. <…> Персонаж был яркий и интересный. А вот мэр так себе, на троечку».
«АДЕКВАТ» полагает, что Лужков мог бы проявить себя лучше в качестве федерального политика:
«Провожая Юрия Михайловича Лужкова, отмечу, что как федеральный политик он был определенно лучше, чем как мэр. Поддержка Черноморского флота, поддержка русского движения в Крыму и Севастополе, противовес сепаратистским региональным элитам – это очень много. Как мэр... Насколько лучше Попова, настолько же хуже Собянина. И очевидно, что последние лет 10 он был не на своем месте, уровнем-двумя ниже, чем следовало его применять».
Канал «Ноженька моя, ты устала» призывает не оценивать Лужкова по нынешним стандартам и исходить из условий его времени:
«Легко судить героя прошлого по сегодняшним стандартам. Про экс-мэра можно много сказать дурного в 2019 году, сравнивая Лужкова и "лужковскую Москву" с нынешней похорошеллой. Но Лужков был неотделим от политического и общественного контекста его эпохи. Если сравнивать Лужкова – то с другими градоначальниками тех суровых лет. <…> Для своей эпохи Лужков был выдающимся человеком с обширными заслугами. Хорошо, что эта эпоха закончилась».
А «Толстые люди в просторных футболках» поделились своим детским воспоминанием о Лужкове:
«Когда начался десятый класс – это 2000 год – нам сказали, что первого сентября утром будет “телеурок”. Что за телеурок? Приходите, говорят, всю школу соберут в спортивном зале и перед вами по телевизору выступит мэр Москвы Юрий Лужков. <…> И он детям говорит:
– А вот вы как думаете, как будет Москва развиваться? Вы же будущее. Вот я вас хотел об этом ПОСПРОШАТЬ!
Я думаю – охренеть, это же федеральный политик. И говорит – поспрошать. <…> А теперь думаю, хорошее же слово. Царствие Небесное Юрию Михайловичу».
5. Саммит «нормандской четверки»
В Париже состоялся первый за три года саммит в «нормандском формате», на котором Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсуждали вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе. По итогам встречи, которая длилась больше восьми часов, лидеры России, Украины, Франции и Германии приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу.
В ходе саммита состоялись первые двусторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам встречи Зеленский сообщил, что стороны сумели договориться о возобновлении договора о транзите российского газа через Украину.
«Политджойстик» называет главным результатом саммита подтверждение безальтернативности Минских соглашений:
«Главный стратегический результат парижской встречи Нормандской четверки в том, что второй подряд президент Украины подтверждает приверженность Минским соглашениям и формуле Штайнмайера. Да, реализация идет в час по чайной ложке, но закрепление МС2 важнее всего остального».
«НеВротик» считает, что Путин, Меркель и Макрон отнеслись к Зеленскому строго, но по-родительски снисходительно:
«Политико-воспитательная миссия Меркель и Макрона, по сути, свелась к тому, чтобы заботливо и с неподдельным дружелюбием объяснить киевскому мальчику, что Путину виднее, он все равно всегда прав, и надо папу слушаться, а не злить. А папа и не злился, кстати. На эстрадные номера юного украинского партнера посматривал с благодушной улыбкой. Но шалости по существу вопроса пресек. А именно: Минск остается незыблемым и базовым вместе с "формулой Штайнмайера"; Киев не жужжит, а продолжает разведение войск (назначены еще три точки). И тогда месяца через четыре четверка опять соберется».
«Мейстер» увидел в поведении Зеленского искреннее желание прекратить военные действия на Украине:
«На пресс-конференции украинский президент, как обычно, демонстрировал аудитории богатство своей мимики и охотно актерствовал. Однако про мир на Украине он говорил без наигрыша. Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, хочет прекратить войну, хотя и не знает как. А это, при всей скудости конкретных результатов встречи, дает основания для осторожного оптимизма. Как сформулировал президент Путин – процесс идет в правильном направлении».
Журналистка и общественный деятель Тина Канделаки соглашается, что процесс урегулирования сдвинулся с мертвой точки, но призывает не ждать скорых результатов:
«Если вы ждали прорыва на всех фронтах: от мгновенного завершения конфликта на Донбассе и решения вопросов по газу до объявления нового этапа в отношениях между Россией и Украиной – то это, конечно, несбыточное желание после полутора десятка лет старательного сожжения всех мостов, связывающих Украину с нами. <…> Владимир Зеленский, в условиях этой разрухи в головах, держится молодцом. Все время, начиная с его инаугурации, на него оказывают колоссальное давление плутократы, оставшиеся без кормушки. Слава богу, он понимает, что политический капитал, который можно заработать на критике Путина, никак не повлияет на экономику Украины. Договор по газу сегодня гораздо важнее, чем тот политический хайп, который привел его предшественников к бесславию и забвению».
«Мюсли вслух» обратили внимание на то, что европейских журналистов на пресс-конференции по итогам саммита Украина интересовала меньше всего:
«Вопросы ухитрились задать про WADA, убийство чеченского боевика в Берлине и транзит газа. Прямо скажем: трудно придумать более наглядную демонстрацию того, насколько же до лампочки европейским СМИ Украина с ее гражданской войной. Совсем другие, увы, у европрессы интересы».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пропавший при пожаре на «Кузнецове» офицер найден мертвым
- В Кремле Зеленскому запретили думать о Крыме при рукопожатиях с Путиным
- Левченко объяснил решение уйти в отставку
- Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака
- Песков назвал неприятной ситуацию с вымиранием России