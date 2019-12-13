Телеграм: Лицемерие WADA, иркутская отставка и проводы нестандартного мэра

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение об отстранении России от международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года. Страна лишена права проведения крупных спортивных турниров, за исключением тех, решение о проведении которых уже принято и не может быть изменено. «Чистые» российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна.

«Всевидящее око» обращает внимание на заявление УЕФА о том, что санкции WADA не должны коснуться матчей Евро-2020 в России, и на заявление Международной федерации хоккея о невозможности переноса из России чемпионатов мира:

«Ай, ну надо же, что началось! То футболисты, то хоккеисты почему-то сообщают, что они решение WADA, выразимся мягко, собираются вращать вокруг своей оси. Потому что, разумеется, изолировать Россию в какой-либо сфере – это а) просто б) единогласно всеми поддерживается. (Нет)».

«Актуальная политика» напоминает, что главным спонсором WADA являются США, и что Всемирное антидопинговое агентство начало кампанию против России сразу после получения многомиллионных траншей от американского правительства:

«Американское антидопинговое агентство (USADA) входит в состав WADA и является ключевым спонсором организации. <…> После победы российской сборной на Олимпиаде в Сочи в 2014 году USADA стало получать многомиллионные гранты от американского правительства на так называемую «антидопинговую активность». <…> После получения денег из бюджета США американское агентство активно призывает отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях под предлогом допинг-скандалов».

«Темник» пишет, что обойти ограничения WADA теоретически возможно с помощью Союзного государства России и Белоруссии:

«Конфедеративное устройство нового субъекта международных отношений позволило бы создать и новый флаг, и новые спортивные федерации, на которые ограничения WADA бы не распространялись. Конечно, пока такой сценарий выглядит нереальным. Но в случае его запуска он мог бы стать не просто юридической уловкой для обхода санкций в спортивной сфере. <…> Общество в обеих частях СГ ощутило бы грандиозную цель, достижение которой действительно смогло бы сплотить людей и в России, и в Белоруссии».

Журналист Андрей Медведев пишет о двойных стандартах международных спортивных чиновников:

«Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта. <…> Норвежка Линда Хеллеланд как спортивный чиновник не видела американских перекачанных мужеподобных теннисисток и гимнасток. Не замечала – вот ведь удивление – как норвежские астматические лыжники тоннами употребляют сальбутамол. <…> Я таких примеров могу привести сотни. Но в целом и так понятно – Россию наказывают не за допинг».

«Доктор прописал» считает неуместным заявление главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса о бесперспективности попыток оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде:

«Раздражает нежелание даже пытаться бороться за права российских спортсменов. Мол, зачем в спортивный арбитраж обращаться, и так все ясно. Если есть хоть минимальный шанс что-то исправить, надо действовать».



