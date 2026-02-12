ФАС может проверить резкий скачок цен на огурцы в рознице
Федеральная антимонопольная служба России может вмешаться в ситуацию с резким ростом цен на огурцы, сообщают «Известия».
За два месяца стоимость этих овощей в рознице увеличилась в 1,5 раза. С просьбой о проверке обратились депутаты Госдумы от «Единой России».
По данным Росстата, с декабря по февраль текущего года огурцы подорожали на 43%, а в Руспродсоюзе заявил о более значительном росте — на 111%. При этом оптовая стоимость за указанный период снизилась на 3%.
В ведомстве сообщили о проверке ценообразования производителей овощей. ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето».
По словам экспертов, для стабилизации ситуации необходимо увеличить импортные поставки огурцов.
Рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период, снижение возможно лишь за счет сокращения накруток ритейлеров, как это произошло с ценами на яйцо в 2025 году, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфину предложено вдвое поднять лимит ссуды для кредитных каникул
- СМИ: Максимальный размер штрафов по просрочке за рассрочку на жилье ограничат
- ФАС может проверить резкий скачок цен на огурцы в рознице
- Строительство НПЗ на Сахалине должно решить вопрос высоких цен на топливо на Дальнем Востоке
- Захарова: Зеленский глумится над украинцами, говоря о невозможности выборов
- Крупнейший астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
- Президент Литвы призвал воздержаться от царапания дверей Кремля
- Госдума отклонила запрос с призывом объяснить причины замедления Telegram
- ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах
- В России могут частично погасить ипотеку для семей с четырьмя детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru