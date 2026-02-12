ФАС может проверить резкий скачок цен на огурцы в рознице

За два месяца стоимость этих овощей в рознице увеличилась в 1,5 раза. С просьбой о проверке обратились депутаты Госдумы от «Единой России».

По данным Росстата, с декабря по февраль текущего года огурцы подорожали на 43%, а в Руспродсоюзе заявил о более значительном росте — на 111%. При этом оптовая стоимость за указанный период снизилась на 3%.

В ведомстве сообщили о проверке ценообразования производителей овощей. ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето».

По словам экспертов, для стабилизации ситуации необходимо увеличить импортные поставки огурцов.

Рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период, снижение возможно лишь за счет сокращения накруток ритейлеров, как это произошло с ценами на яйцо в 2025 году, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

