«С точки зрения операторского бизнеса, который формирует туристический продукт, мы видим стабильный растущий спрос на путешествия с домашними животными. Правда мы оцениваем его ниже 30%. Ситуация в этом плане достаточно статична, быстро не меняется, даже несмотря на запросы потребителей. Прирост идет в основном за счет новых объектов размещения. Большая часть отелей консервативна, если не принимали с животными, то сохраняют статус-кво. При этом достаточно большое количество гостиниц не принимают с животными вообще, либо размещают с весом не более 10 кг или даже еще меньше», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, частично рост спроса на гостиницы с животными можно объяснить чисто технической составляющей.

«Агрегаторы, в том числе различные онлайн турагентства, расширяют возможности своих поисковых систем, добавляют дополнительные фильтры, опрашивают операторов объекта размещения на этот счет. Происходит цифровизация подуслуг. Если вчера этой галочки насчёт животных не было вообще, то сейчас она появилась. Поэтому технический рост будет наблюдаться, но по факту это говорит не об изменении спроса, а о возможности клиента уточнить данную опцию», - отметил эксперт.

При этом отельерам приходится учитывать интересы и противоположной стороны.