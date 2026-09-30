Вес имеет значение: Туроператоры объяснили рост спроса на отдых с животными
Большинство отелей не рассматривает допуск гостей с животными, так как опасаются, что другие клиенты будут не в восторге от такого соседства, сказал НСН Сергей Толчин.
Российские туристы стали чаще интересоваться возможностями отдыха с животными, однако рост предложений со стороны отелей в этом плане не очень значительный. Об этом рассказал в комментарии НСН гендиректор туроператора «Турплатформа», руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин.
Российские туристы стали чаще искать гостиницы pet friendly, допускающие проживание с домашними животными. За год количество запросов на такой отдых выросло на 30%, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. По данным единого реестра объектов классификации в сфере туриндустрии Росаккредитации, из почти 40 тысяч действующих по стране объектов размещения с животными готовы принимать 25%.
«С точки зрения операторского бизнеса, который формирует туристический продукт, мы видим стабильный растущий спрос на путешествия с домашними животными. Правда мы оцениваем его ниже 30%. Ситуация в этом плане достаточно статична, быстро не меняется, даже несмотря на запросы потребителей. Прирост идет в основном за счет новых объектов размещения. Большая часть отелей консервативна, если не принимали с животными, то сохраняют статус-кво. При этом достаточно большое количество гостиниц не принимают с животными вообще, либо размещают с весом не более 10 кг или даже еще меньше», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, частично рост спроса на гостиницы с животными можно объяснить чисто технической составляющей.
«Агрегаторы, в том числе различные онлайн турагентства, расширяют возможности своих поисковых систем, добавляют дополнительные фильтры, опрашивают операторов объекта размещения на этот счет. Происходит цифровизация подуслуг. Если вчера этой галочки насчёт животных не было вообще, то сейчас она появилась. Поэтому технический рост будет наблюдаться, но по факту это говорит не об изменении спроса, а о возможности клиента уточнить данную опцию», - отметил эксперт.
При этом отельерам приходится учитывать интересы и противоположной стороны.
«Вопрос обоюдоострый. С одной стороны, есть спрос среди тех, кто путешествует с животными, с другой стороны - среди тех, кто хочет отдыхать без животных, чтобы они не лаяли, не создавали в общественных местах определенную нагрузку и так далее. Количество объектов, которые принимают животных, увеличивается, но не лавинообразно. Если будет слишком много животных, то не приедут те туристы, которые хотели бы отдыхать без них», - заключил Сергей Толчин.
По данным Росаккредитации, доля объектов размещения, готовых принимать гостей с животными, различается от региона к региону, но редко где составляет меньше 20%.
Как отметил ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, на поездки с питомцами по-прежнему распространяются ограничения, а такое размещение будет стоить дороже.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область
- Путин поручил кабмину новую задачу в сфере ИИ
- Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
- Работу шахты «Распадская» в Кузбассе приостановили после возгорания
- Россиянам назвали ухудшающие сон привычки
- Вес имеет значение: Туроператоры объяснили рост спроса на отдых с животными
- Дополнительный козырь: Почему Россия продлила ограничения на продажу дизеля
- Заболевания зубов оказались провокатором проблем с желудком и кишечником
- В Госдуме указали на препятствия Евросоюза на пути к мирным переговорам
- «Полный возврат!»: В Союзе потребителей «расшифровали» заявление Say Agency по Канье Уэсту