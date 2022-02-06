Второй день ОИ-2022 принес России третье место в общем медальном зачете
По итогам второго дня Олимпийских Игр в Пекине Россия занимает третье место в общем медальном зачете.
В командном турнире по фигурному катанию Россия лидирует в турнирном зачете. Эту победу нашей стране принесли выступления Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на ОИ-2022.
Россиянин Александр Большунов победил в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. Вторым в этой гонке стал еще один россиянин - Денис Спицов.
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в китайском Пекине. 19-летняя россиянка набрала 77,72 балла.
В общем медальном зачете на первом месте находится Норвегии, на втором месте — Швеция (2 золотые медали), Россия — на третьем месте (1 золото, 2 серебра и 2 бронзы).
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