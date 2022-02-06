Второй день ОИ-2022 принес России третье место в общем медальном зачете

Россиянин Александр Большунов победил в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. Вторым в этой гонке стал еще один россиянин - Денис Спицов.

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в китайском Пекине. 19-летняя россиянка набрала 77,72 балла.

В общем медальном зачете на первом месте находится Норвегии, на втором месте — Швеция (2 золотые медали), Россия — на третьем месте (1 золото, 2 серебра и 2 бронзы).

