Второй день ОИ-2022 принес России третье место в общем медальном зачете

По итогам второго дня Олимпийских Игр в Пекине Россия занимает третье место в общем медальном зачете.

В командном турнире по фигурному катанию Россия лидирует в турнирном зачете. Эту победу нашей стране принесли выступления Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на ОИ-2022.

Великий Большунов! В России оценили победу лыжника на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Александр Большунов победил в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. Вторым в этой гонке стал еще один россиянин - Денис Спицов.

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в китайском Пекине. 19-летняя россиянка набрала 77,72 балла.

В общем медальном зачете на первом месте находится Норвегии, на втором месте — Швеция (2 золотые медали), Россия — на третьем месте (1 золото, 2 серебра и 2 бронзы).

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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